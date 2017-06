Tuntud lennufirma alustas sagedase lendaja programmi lemmikloomadele

Lemmikloomad on nagu väikesed inimesed, kes järgivad omaniku elustiili. Ka reisimisel.

Korean Air on veendunud, et lemmikloomad on nagu väikesed inimesed, kes järgivad omaniku elustiili ning vajavad seetõttu sarnast kohtlemist. Seetõttu töötas lennufirma välja sagedase lendaja programmi spetsiaalselt lemmikloomadele.