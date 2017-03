Berliini loomaaia armastatud jääkarupoeg suri ootamatult

Loomaaia esindaja sõnul jäi jääkarupoeg Fritz nädalavahetusel haigeks. Veterinaarid eraldasid ta esmaspäeval emakarust Tonjast, et analüüse teha. Analüüsid näitasid, et Fritzil oli maksapõletik, kirjutab Telegraph.

Fritz suri esmaspäeva hilisõhtul. «Me oleme murtud. See on uskumatu, kui kalliks see pisike jääkarupoeg kõigile sai,» ütles loomaaia direktor Andreas Knieriem.