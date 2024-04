Omanik loovutas koera loomakaitsjatele: napilt pääses eutanaasiast!

Tyson sattus PetCity loomakliinikusse üsna raskes seisundis. Ta oksendas, ei saanud pissida ning oli vedelikupuuduses. Tysonil avastati põiekivid, mida ei õnnestunud eemaldada ning kui tema omanik teada sai, et loomale on vaja seetõttu teha keeruline operatsioon, täpsemalt uretrostoomia ehk viia pissimine n-ö teise kohta, nõudis ta Tysoni eutaneerimist. «Omaniku arvates oleks koer jäänud vigaseks ja ei väärinud seetõttu enam elu,» ütlevad loomakaitse liidu vabatahtlikud.

Vabatahtlike sõnul on uretrostoomia tõsine operatsioon, kuid see pole kindlasti koera vigaseks tegemine. «Meil on olnud palju päästetud koeri ja kasse, kes on selle lõikuse läbi teinud ning elavad rõõmsalt edasi.»