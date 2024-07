VIDEO Kelly Sildaru jagas vahvaid hetki hobist, mida koos koeraga harrastab

Sildaru on rääkinud, et enne koera võtmist ei teadnud ta koertespordist midagi, kuid ühel hetkel hakkas see teda üha enam huvitama ning ta otsustas ka võistlustest osa võtta. Näiteks on Sildaru koos koeraga läbinud Poolas toimuva võistluse Hard Dog Race, kus tuleb üheskoos neljajalgse sõbraga keerukas takistusrada läbida.

See, kui palju ta Kiraga trenni teha jõuab, sõltub paljuski Kelly enda graafikust, aga treenimine on tema jaoks väga oluline ja meeldiv viis koos koeraga aega veeta. «Meid on seal trennis kümmekond – kes jookseb, kes sõidab rattaga, kes tõukerattaga, koer veab ees. Tavaliselt teeme viis kuni kaheksa kilomeetrit järjest,» kirjeldab vigursuusataja koos koertega toimuvaid ühistrenne.

Mõne päeva eest jagas ta oma Instagrami kontol sellest ka videot. Inglisekeelses videos selitas Sildaru, et kõigepealt teeb ta koeraga jalutusringi, et ta saaks oma asjad ära aetud ja veidi sooja teha. Tal on spetsiaalne jalutusrihm, mille abil saab koera enda keha külge kinnitada, et üheskoos jooksmine oleks võimalikult mugav. 8-liikmeline treeninggrupp kohtub kord nädalas ning sel korral joostu umbes kuus kilomeetrit.

Koer Kira on Sildaru esimene lemmikloom, kelle ta võttis neli aastat tagasi. «Olen ilma lemmikloomadeta üles kasvanud, kuigi mulle on loomad alati meeldinud ja olen endale alati kodulooma tahtnud. Kuna aga olen alati nii palju välismaal, siis polnud selleks võimalust,» rääkis Sildaru digiajakirjale Lemmik.

2020. aasta alguses, kui Sildaru kunagise klassikaaslase Amani Kiivikase koer pojad sai ja ta nende pilte nägi, oli ta kohe lummatud ning veendunud, et peab sealt pesakonnast endale ühe koera võtma.