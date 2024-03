Pisarakiskuja: truu koer käib iga päev rannas oma surnud peremeest ootamas

Vaguito südantlõhestav lugu on kohalike elanike seas tuntud ning ajakiri Daily Mail vahendab, et kuigi koer on endale juba uue kodu leidnud, käib ta ikka iga päev mere ääres. Lugu tema kurvast saatusest puudutab sügavalt kõiki, kelle teed temaga rannal ristuvad.