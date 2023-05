VIDEO ⟩ Ära nii tee: keset teed pargitud takistus häirib juhtkoeraga liiklejat

Videost on näha, kuidas pime naine Amy ja tema juhtkoer Ava rahulikult tänaval jalutavad, kui ühtäkki koer ootamatult seisma jääb. Selline käitumine annab perenaisele märku, et keset teed on mingisugune takistus ning loomulikult saab juhtkoer oma tähelepanelikkuse eest kiita. Seejärel annab naine juhtkoerale käskluse «edasi!», mis annab koerale märku, et ta peab perenaise turvaliselt takistusest mööda juhatama.

Nägemispuudega naine räägib videos, et sellest, missugune takistus teed blokeeris, sai ta teada alles siis, kui videot kodus oma elukaaslasele näitas. Rendirataste parkimine keset teed on vastutustundetu käitumine ning see muudab erivajadusega inimeste jaoks tänaval liikumise veelgi keerulisemaaks. Lisaks on see ka ohtlik, sest ratastele võib otsa komistada ja end vigastada. Ainult tänu juhtkoera tähelepanelikkusele pääses nägemisepuudega naine sel korral hullemast. Loe pikemalt Mirja Räpi kirjutatud arvamusartiklist: Elektrilised tõukerattad on nägemispuudega inimestele ohtlikud.

Ava perenaine Amy Kavanagh on auhinnatud aktivist, sisulooja ja puudega inimeste eestkõneleja. Londonis elaval neiul diagnoositi juba sündides silmahaigus nimega okulaarne albinism, mis tähendab, et osalise või täieliku pigmendi puudumise tõttu tema nägemisteravus pidevalt kõigub. Abivahendite kasutamist ja aktiivset sotsiaalmeediatööd alustas ta 2017. aastal.