Juhtkoera kasutaja vastab: 7 küsimust, mida koera kohta kõige sagedamini küsitakse

Õpetatakse ka teisi tõuge, kuid juhtkoera kasutaja peab iga tõu puhul arvestama, kui palju on tema valmis oma koera energia kulutamise vajadust täitma. Labrador on üks sobivamaid tõuge, kuna nemad on valmis igal pool ja igal ajal sõba silmale laskma. Labrador on reeglina väga sõbralik, tal on kutsika mentaliteet, ta ei kipu oma peremeest või -naist iga hinna eest kaitsma. Miks on kaitseinstinkti vähesus oluline? Sest võib ju ette tulla, et koera kasutaja palub mõnelt võõralt abi ja see võtab pimedal käe alt kinni, aga kui koer oleks valmis peremeest kaitsma... Või kui juhtkoer tohib sõita busside, taksode ja rongidega ning neis liiklusvahendites sagivad inimesed siia-sinna, ning koer näeb sagijais ohtu oma peremehele. Sellepärast ongi oluline, et juhtkoeral ei oleks omaniku nimel kaitsevajadust.