Pime naine: teelt eksinud juhtkoer annab hindamatu kogemuse

Kui juhtkoer kannab rakmeid - nagu pildi näha - , siis teeb ta tööd ja teda ei tohi häirida. Foto: Shutterstock

Algaja juhtkoer on esialgu üsna kohmetu ja kohmakas. Selleks, et tandem – juhtkoer ja kasutaja – ühtseks saaks, läheb aega. Mõnel puhul aasta, mõnel paar. Vahel harva veidi vähem, teinekord ka pisut rohkem. Tuleb ka ette, et juhtkoera ja kasutaja vahel tekib vaidlusi, teinekord pannakse üksteise närve korralikult proovile. Ent mis peamine: koerast ja inimesest saavad lahutamatud sõbrad. Mida aeg edasi, seda ümaramaks on mõlema ego nurgad kulunud, seda enam taibatakse teineteise olemist, mõistetakse vastastikuseid vihjeid sõnadetagi.

Selleks, et tandem – juhtkoer ja kasutaja – ühtseks saaks, läheb aega. Mõnel puhul aasta, mõnel paar. Vahel harva veidi vähem, teinekord ka pisut rohkem.

Seega on juhtkoeraga koos elamine tegelikult igikestev õpe, nii koerale kui kasutajale. Koos avastatakse maailma ning leitakse keerulistes olukordades väljapääs. Aja jooksul õpib töötav juhtkoer lisaks treenerilt õpitule ise igasugu tarkusi juurde. Üks juhtkoer õppis oma perenaist mööda viima mahaloobitud suitsukonidest, teine kandis koonu sees tuppa perenaise huulepulga, mille too oli koos võtmetega taskust kogemata välja tõmmanud. Igal juhtkoera kasutajal on varuks kümneid ja kümneid lugusid, mis kirjeldavad koera taiplikkust ja nutikust.

Side juhtkera ja tema kasutaja vahel on sügav ja eriline

Juhtkoer on juhtkoer, ta on abiline, kuid kõige olulisem juhtkoera puhul on ikkagi see, et ta on sõber, kaaslane ja kõige lemmikum lemmik. Juhtkoera roll töökoerana on vaid väike osa tema olemisest. Juhtkoerast saab pimeda inimese jaoks tema teine pool, osa inimesest. Seda sõprust ja armastust, mis tekib ja kasvab ajas koera ja kasutaja vahel, oskavad mõista vaid need, kellel on juhtkoer.

On hindamatu kogemus, kui koer ja kasutaja eksivad nõnda oma teel ära, et väljapääsu justkui polegi. Ja kui need kaks, koer ja inimene, lõpuks koos ühiselt pingutavad ja teineteist toetades sellest jamast välja ronivad – seda tunnet polegi võimalik kirjeldada… Koer annab inimesele, kes ei näe, juurde enesekindlust ja julgust. Isegi äraeksimisel on üheskoos eksinud olla palju julgem ja lõbusam.