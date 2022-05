GALERII JA VIDEO ⟩ Pimedate juhtkoerad suudavad nutikusega isegi perenaist üllatada

Kohal oli ka koolieelikute rühm Kelmiküla lasteaiast ning lapsed said küsida juhtkoerte kohta küsimusi, neile pai teha ning pikaaegse juhtkoerte treeneri Veronika Malmi juhendamisel harjutada koos juhtkoeraga liikumist.

Nägemispuudega Maarja Haamer on juhtkoeraga ringi liikunud aastast 2008. Unna, kes on juba tema kolmas juhtkoer, on talle tänaval liikumisel suureks toeks ja abiks. Samuti oskab ta kätte anda mahakukkunud asju ning üles leida isegi kadunud jalanõud.