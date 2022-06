VIDEO ⟩ Vaata, kuidas käitub pimeda juhtkoer, kui saab aru, et olukord pole perenaise jaoks turvaline

Tema pime perenaine Amy annab küll käskluse «edasi!», et üle tee minna, kuid koer ei tee sammugi, sest teisel pool teed asuv mummukividega teetähistus onn blokeeritud ja selle ees seisab buss.

«Ma saan kohe aru, et midagi on valesti, kui Ava minu käsklust eirab,» selgitab Amy.

Videost on näha, et juhtkoer asub teed ületama alles siis, kui buss on eest ära sõitnud. «Tubli töö!» kiidab neiu.