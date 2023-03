KAS KA SINA? ⟩ 5 kahjulikku harjumust, millest iga kassiomanik hoiduma peaks

Kassid on teadupärast kujundanud endale maine kui äärmiselt iseseisvatest lemmikloomadest, kuid sellest hoolimata ei tasuks kassi koju võtmisse suhtuda sugugi kergekäeliselt.

Kindlasti tasub arvestada, et ka kassiomanikuks olemine nõuab palju aega, pingutust ja ka rahalisi vahendeid. Olulisi teemasid, millele värske kassiomanik peaks kindlasti tähelepanu pöörama, on palju. Thesprucepets.com toob välja viis halba harjumust, mis sulle kui kassiomanikule kindlasti kasuks ei tule.

1. Suhtud lemmiku võtmisesse kergekäeliselt. Panusta aega taustatöö tegemisse, et teha informeeritud otsus. Looma võtmine on midagi, mis mõjutab sinu elu pikkadeks aastataks. Uuri teistelt kassiomanikelt ja varjupaikadest, mida kassiomanikuks olemine endaga kaasa toob ning tee endale selgeks kassi eest hoolitsemise põhitõed. Vajadusel uuri erinevate tõugude kohta, et leida endale sobivaim.

2. Jätad kassi steriliseerimata või kastreerimata. Kassikolooniate tekkimisse suhtutakse sageli liiga kergekäeliselt, mis on kaasa toonud selle, et varjupaigad ja erinevad kasside päästmisega tegelevad mittetulunduslikud organisatsioonid tegelevad iga päev kümnete kui mitte sadade kasside ravimise ja nendele uute kodude leidmisega. Kasse on väga palju ja nende populatsiooni suurenemisele ei ole mõistlik kaasa aidata, mistõttu on igal kassiomanikul kohustus oma lemmik kastreerida või steriliseerida. Eesti Loomakaitse Seltsi eestvedamisel on praegu käimas kampaania, kus saad seda teha soodsamatel tingimustel. Vaata selle kohta rohkem SIIT.

Loe ka seda: Saatuslik viga, mida loomaomanikud sageli teevad