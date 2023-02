KAS KA SINA? ⟩ Saatuslik viga, mida loomaomanikud sageli teevad

Loomaomanikul on kohustus leida kõikidele poegadele sobiv kodu. See võib osutuda, aga väga keeruliseks, kuna alati ei saa tagada, et loomapojad saavad hooliva kodu ning kahjuks ei pruugi kõigile kodusid leida. Võib lausa juhtuda, et mõni teie lemmiku poeg lõpetab tänaval või varjupaigas.