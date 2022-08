Unusta kala ja piim: loe, mida kassid tegelikult süüa tohivad ja mida mitte

Kass on lihatoiduline loom ja ainuke taimne materjal, mida ta loodusestki kätte saaks, on saakloomade maosisu, seetõttu pole ka puder kassile sobiv toit. Kass, kellel selleks võimalus on, püüab ja sööb ööpäevas keskmiselt üheksa hiirt või lindu. Seega on ka tubastel kassidel kombeks üheksa korda päevas söömas käia ja toit peaks kassile pidevalt kättesaadav olema. Erandiks on ülekaalulised ja pissimisprobleemidega kassi, keda tuleb enamasti sööta 2–3 korda ööpäevas.