«LEMMIK SÖÖB» ⟩ Ootame pilte ja videoid: jaga meiega, millega sinu kass või koer maiustada armastab!

Inspiratsiooniks olgu see vahva video nutikast retriiverist, kes ampsab mõnuga salaja lauale jäetud snäki, tõuseb siis ja... läheb toob sahtlist uue.

Vähe sellest, et tal on meeles, kust maiuseid saab, ei unusta ta ka sahtlit korralikult kinni lükata. Iial ju ei tea, millal seda teadmist ja oskust jälle vaja läheb, kindlam on peremehes mitte kahtluseid äratada.