Hüljatud väikeloomad trepikojas: varjupaika satub lisaks kassidele ja koertele üha sagedamini ka teisi lemmikloomi

Varjupaikade MTÜ Tallinna varjupaigas on selliste hoolealuste jaoks lausa eraldi tuba. See seisab harva tühjana. Varjupaigast on läbi käinud mitmed merisead, küülikud, deegud, villakhiired ehk tšintšiljad, hiired, hamstrid, rotid, pulmatuvid ja papagoid. On olnud ka kilpkonni, tuhkruid, isegi kodukitsi, hanesid, kanu ja kalu.

Kui kassid ja koerad jalutavad tihti tänavatel ilma järelevalveta, siis väikeloomad reeglina omapäi õue ei pääse. Pisinärilisi ja küülikuid viiakse suveperioodil tihti õue väliaedikutesse. Siin tulebki mainida, et suveaedik peab olema väga kindel ja pealt kinnine, et loom üle selle ei hüppaks või ennast aedikust välja ei kaevaks. Küülikud on selles osas eriti suured meistrid. Nii võibki juhtuda, et loom pääseb vabadusse ja teda kinni püüda on väga raske ja tihti isegi võimatu.