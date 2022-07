PÄEVAKÄPP ⟩ Sinisilmne Tipsu vajab uute inimestega kohanemiseks aega, aga on valmis päris oma uude koju minema

Ta pole kunagi olnud sülekass ja pole kunagi vastu tormanud võõrastele inimestele. Pigem on selline tagasihoidlik ja rahulik. Ka nüüd on ta vaikne ja rahulik. Pigem uudistab sind kaugemalt, kuid juba palju enesekindlam ja ei poe enam kohe peitu. Ta lihtsalt vajab uute inimestega kohtumisel aega.

Tipsu on kohanenud ja tunneb ennast meie juures hästi. Sõbrustab ja seltsib nii inimeste kui ka teiste kiisudega. Ta on rahulik ja leebe. Hoolitseb ka teiste karvakerade eest. Uute inimestega kohtudes on ta veidi tagasihoidlik. Temaga esimest korda kohtumisel tuleks kindlasti aega varuda. Tema on omapärane kass, sest tal on omalaadne välimus. Usalduse võitnud inimesele annab ta ka käppa. Kui Tipsu soovib unistada või magada, ei lase ta end mitte millelgi ega kellelgi häirida.