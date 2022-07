PÖÖRASELT VAHVA GALERII ⟩ Rannamõnud ja seiklused mööda Eestit: fotokonkurss «Minu lemmiku suvepuhkus» on täies hoos

Lisa selgitus ja oma lemmiku lühikirjeldus ning saada pilt aadressil lemmik@postimees.ee. Pildid avaldame suures galeriis ja saatjate vahel jagame välja auhinnakotikesi, mille paneb välja PetCity lemmikloomakauplus.

7-kuune Cavalier King Charles Spanjel nimega Finley naudib suve täiel rinnal mööda Eestit rännates.

7-kuuse Cavalier Finley suvised reisid Foto: Erakogu

«Tema jaoks on see esimene suvi ning siiani on ta nautinud seda igasuguste lillede ja taimede nuusutamisega meie jalutuskäikudel. Kuna koera omanikele meeldib väga Eestit avastada ilusate ilmadega, tuleb ta hea meelega ka reisidele kaasa,» kirjutab perenaine Triin.

Kui väikesed käpakesed kõndimisest ära väsivad, on Finley alati rõõmsalt valmis omanike sülest vaadet nautima.

Lemmikloomaomanik Janne, kel lemmikuks merisiga Põrsas, on samuti omi mõtteid juba Lemmikuga jaganud: «Ilusate ilmadega viime aeda ka oma merisea, kel nimeks Pörsas. Vahel ilma puurita, et ta saaks ennast vabalt tunda. Muidugi hoiame Pörsal silma peal, kuid rõõm on näha, kuidas ta looduses olemist naudib,» kirjutas ta.

Merisiga Põrsas saab suviti õues aega veeta. Foto: Erakogu

Kiisupreili Athena leidis palavatel suvepäevade kavala viisi, kuidas veidigi jahutust leida - tema perenaine valmistas talle kassijäätist!

Kiisupreili Athena Foto: Erakogu

«Kuumalaine ajal oli meil toas 29-30 kraadi sooja, mis tähendas, et pidi otsima erinevaid viise enda jahutamiseks. Kuna Athena väga suur vee armastaja ei ole ja oma jahutusmati põhimõttest ta ka päris täpselt aru ei saanud, siis pidime leidma tema jaoks mingi muu sobivama jahutusviisi. Tuli idee teha kassijäätist, mille jaoks pole vaja midagi rohkemat teha kui sügavkülmutada kassidele mõeldud vedelmaiused. Nagu pildilt näha, siis Athena oli suur fänn,» jagas perenaine Liisa head nippi.

Lemmik Lotte käib koos perenaisega nii šoppamas kui ka trennis.

Lemmik Lotte Foto: Erakogu

Lemmikloomaomanik Carolynaa Puiste jagas pilte oma võrratult fotogeenilisest nümfkakaduu Hugot, kes kunagi oma fotoga ühe Lemmiku fotovõistluse võitisning oli tol ajal väga oma paarilisse armunud. «Vot nüüd on see vilja kandnud ja see suvi oli neil vaja hoolitseda oma kahe tibude eest,» rõõmustab perenaine Carolyna. Tibud said omale ka kuulsuste järgi nimed - Johnny ja Amber.

Nümfkakaduupaar Foto: Carolyna Puiste