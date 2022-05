EHMATAVAD FOTOD ⟩ Surnud veised karjamaale vedelema jätnud loomakasvataja juhtum jõudis politseisse

Loomapäästegrupp palub politseil kriminaalkorras uurida ühe Harjumaa loomakasvataja tegevust seoses mitmete veiste ja vasikate suremisega. Lisaks kahtlustavad loomapäästjad, et veterinaarkeskuse töötajad on aastaid loomapiinamisele läbi sõrmedele vaadanud ja et juba surnud loomade peale on võetud ka toetusi.