Põllumajanduskoda Harjumaa veiste juhtumist: loomakasvataja tegevusele pole õigustust

«Oleme kojas aastaid tegutsenud selle nimel, et loomakasvatajad üle Eesti järgiks loomakasvatuse aluspõhimõtteid ning nende teadlikkus loomapidamise nõuetest oleks kõrge. Paraku oleme tunnistajaks siiski juhtumile, kus hoolimatu loomakasvataja tegevusele pole mingit õigustust,» sõnas koja juhatuse esimees Roomet Sõrmus .

Sõrmuse sõnul palub koda Põllumajandus- ja Toiduametil täie tõsidusega juhtumi kõik asjaolud välja selgitada. «Loomade väärkohtlemine ja loomapidamisnõuete eiramine pole kunagi õigustatud ning tahtlikele rikkumistele peab järgnema karistus, et tarbijate usaldus nii kontrollsüsteemi kui kodumaise toidu vastu saaks säilida,» lisas ta.

«Ilmselgelt heidab selline ülimalt vastutustundetu tegu varju kogu Eesti loomakasvatusele ja kõigile teistele loomakasvatajatele, kes pingutavad igapäevaselt, et tagada loomadele parimad kasvutingimused ja heaolu. Oleks siiski vale hinnata üksikjuhtumi pinnalt meie loomakasvatajaid, kes panustavad loomade pidamistingimuste parandamisse ja uute lautade ja varjualuste ehitamisesse ning tegelevad tipptasemel tõuaretusega,» ütles Sõrmus.

«Julgen kinnitada, et Eesti loomakasvatuse üldine tase on hea ja meie loomakasvatajad tegutsevad professionaalselt, kuid paraku peame edasi pingutama, et ka ükski tõrvatilk ei saaks meepotti rikkuda,» lisas koja juht.