Õnneks võttis vastsündinu eest hoolitsemise instinktiivselt enda peale loomaaia teine gorilla Fredrika, kes on elu jooksul üles kasvatanud neli poega. Gorillabeebi, keda praegu kutsutakse beebi G-ks, kosubki nüüd tublisti surrogaatema hoole all. Videost on näha nende taaskohtumine pärast seda, kui gorillabeebi oli mõnda aega kopsupõletiku tõttu veterinaari hoole all viibinud.