Hooaeg on alanud: Pesaleidja varjupaika jõuab üha enam väikseid vurrulisi, kes vajavad abi

Suvi läheneb. Sellest ei anna märku üksnes päikeserohked päevad ja soojem õhutemperatuur, aga ka kassipoegadest täituvad varjupaigad. Paratamatult on kevade lõpp ja suve algus varjupaiga töötajate jaoks keeruline aeg, ent väikseid abituid vurrulisi tuleb igal juhul aidata.

Pesaleidja uuteks hoolealusteks on kassiema koos ligi kahekuuste poegadega. Ehkki kahele viiest on praeguseks hoiukodu leitud, siis tuleb kassibeebidele esimesel võimalusel teha eakohane vaktsineerimine, et organism jaksaks kõikvõimalike haiguste ja viirustega võidelda.