2021. aasta kõige loomavaenulikuma teo kandidaadid

Pärtel sõudis kanuuga Keila jõel, et seda prügist puhastada ning leidis penoplasti ja plastiku vahelt uppunud koera, kellele oli nöör kiviga kaela seotud. Loomake leiti Keila jõest kohast, kus lastel on suvel tavaks suplemas käia. Kui Pärtel tema surnukeha avastanud ja maha matnud poleks, oleks leiu otsa ilmselt varem või hiljem sattunud kohalikud lapsed.

Eesti Loomakaitse Seltsile laekus aprilli keskel kaebus Nõo vallas kahe pidevalt hulkuva koera kohta, kes ründavad nii liigikaaslasi kui ka kohalikke inimesi. Elanikud on pöördunud abi saamiseks valla poole, kuid seda ei ole siiani tulnud. Maikuus otsustas üks külaelanik omakohtu kasuks ja lasi ühe koertest maha. Teataja sõnul on koerad hulkunud juba kaks aastat. Kohalikud püüdsid rääkida omanikuga, kuid tema koerte hulkumises probleemi ei näinud. Omanikku tema ühe lemmiklooma tapmine mõtlema ja õigesti käituma ei pannud, kuna juba järgmisel päeval hulkus ellujäänud koer külas ringi.

Jelena leidis kodutu kassipoja kaks aastat tagasi ning asus hooliva inimesena kuulutuste kaudu talle uut kodu otsima. Valituks sai Marina pere. Igaks juhuks uuris Jelena ka pärast kassipoja loovutamist, kuidas kiisul läheb ning sai alguses ainult julgustavaid vastuseid. Kõik tundus ideaalne. Kui Jelena hiljem taas kassipoja käekäigu vastu huvi hakkas tundma, saabusid põiklevad vastused: kass on kellelegi kolmandale antud, praegu fotosid saata ei saa ja nii edasi. Viimaks blokeeris Marina nendevahelise internetisuhtluse sootuks. Seda, et kass surnud on, sai heasüdamlik naine teada alles kahe aasta möödudes. Selleks ajaks võttis temaga ühendust ka Darja, kes teadis veel vähemalt kahest sama omaniku käes surnud kassist. Kuna Jelena ei pääsenud Marina Facebooki kontole ligi, jäi tal nägemata ka tolle avameelne ülestunnistus, et tema elukaaslane tappiski kassi. Ruslan olla unise peaga löönud jalaga kassi, kes öisel ajal mängides liigselt müra tegi.