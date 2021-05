OMAKOHUS ⟩ Nõo vallas tapeti ammuga kohalikele ohtlik koer

Teataja sõnul on koerad hulkunud juba kaks aastat. Kohalikud püüdsid rääkida omanikuga, kuid tema koerte hulkumises probleemi ei näinud. Märtsis tegid elanikud ühispöördumise vallale. Vald käis omanikuga aprilli alguses rääkimas ja reegleid meelde tuletamas. Koerteomanik lubas vallale, et ei lase loomi enam hulkuma ja jalutab nendega vaid rihmas, kuid koerad hulkusid endiselt.

Vastavalt seadusele on vallal kohustus tegeleda tema territooriumil hulkuvate loomadega. Hulkuvate loomade alla käivad ka need loomad, kellel on omanik olemas, kuid kes jalutavad omapäi enda kodu territooriumilt väljas. Hulkuvatele loomadele tuleb järgi kutsuda varjupaik. Lisaks näeb ka Nõo valla oma eeskiri ette, et loomapidaja peab välistama koera ja kassi ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse ning kahju tekitamise.

Vaatamata Eesti Loomakaitse Seltsi pöördumisele ja soovituste jagamisele, kuidas tekkinud olukorraga tegeleda, ei ole vald siiani probleemi lahendanud. «Selle nädala alguses laekus meile info, et üks koer lasti tema kodu juures ammuga maha. Väidetavalt oli koer varasemalt ühte inimest rünnanud ja see sama inimene möödunud nädalavahetusel koera tappis. Kui loom ründab, siis on inimesel õigus ennast või oma lemmiklooma kaitsta, kuid tagantjärgi koera tapmine ei ole kuidagi vabandatav ega seaduse järgi aktsepteeritav. Samuti ei saa looma süüdistada selles, et teda hulkuma lastakse. Kõiges juhtunus on süüdi looma omanik, sest tema on jätnud oma looma koolitamata ja sotsialiseerimata. Lisaks rikub omanik ka seadust,» lisas Kamm.