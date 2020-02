Sinu lemmik on ülekaaluline? Loe, kuidas tema lisakilodest vabaneda

Ülekaalulisus koerte ja kasside seas on toitumise ja elustiiliga seotud haigus, mida tuleb võtta väga tõsiselt. Hinnanguliselt on nii rasvunud koerte kui ka kasside osakaal erinevates riikides umbes 20-40%. Enamasti on selle peamiseks põhjuseks liigne söömine ja/või vähene liikumine, kuid teinekord võivad rasvumist põhjustada ka erinevad haigused. Samuti on tõugusid, kellel ongi suurem tõenäosus kaalutõusuks, näiteks labrador retriiveritel. Tähelepanelikud võiksid olla ka väikeste tõugude omanikud.

Mitmed uuringud on leidnud, et liigsetel kilodel võivad olla meie lemmikute tervisele väga halvad tagajärjed. Ainuüksi kerge ülekaal soodustab juba varasemat haigestumist ja võib lühendada looma eluiga. Probleeme, mida seostatakse ülekaalulisuse ning rasvumisega, on palju, näiteks diabeet, südamehaigused, teatud kasvajad ja anesteesiaga kaasnevate riskide tõus.

Kuidas aru saada, et mu lemmik on ülekaaluline?

Hinda tema kehavormi. Kui lemmiku keskkoht on selgelt paisunud, taljet pole märgata ja ta on loid ega taha end kuigi palju liigutada, ongi tõenäoliselt tegemist tugeva ülekaaluga. Koera puhul peaks tema roideid sõrmega kombates kerge vaevaga tunda olema ning neid katab vähene rasvkude. Sama käib kassi kohta. Tugevalt ülekaalus kassi roideid ei ole tunda, talje puudub ning kõht on silmnähtavalt ümar. Lisaks on kõhul esiletungiv rasvapadjand. Ehkki iga tõug on erinev, peaks sellegi poolest taljejoon märgatav olema.

Kuidas siis lemmiku kaalu alandada?

Alustada võiks sellest, et tuleks üle vaadata oma lemmiku söök ja selles sisalduv. Igapäevane toidukogus peab olema rangelt reguleeritud, sest paljud koerad ei tunne oma piire ja söövad kõike, mis neile ette satub. Teinekord piisabki kaalulangetuse korral kahest toidukorrast päevas. Oluline on vähendada ka maiustuste osakaalu ning vahetada tavalisest toidupoest odavalt saadud kuivtoit või konserv kvaliteetse vastu, kus kõik loomale vajalik juba õiges vahekorras olemas oleks. See sisaldab suures koguses liha, teravilju, puu-, köögi- ja juurvilju ning mineraalaineid. Üldiselt peaksid nii kass kui koer saama sellist toitu, mis sisaldab kõike seda, mis ühes saakloomas on. Õige toit aitab säilitada lihasmassi, sisaldab suuremat toitaineväärtust ning pakub täiskõhutunnet, et vältida ülesöömist.

Oluline on meeles pidada ka, et edukas on kaalulangetus siis, kui seda teha järk-järgult, näiteks 1% kehamassist nädalas. Nagu ka inimeste puhul, on selline kaalulanguse kiirus pikas plaanis edukam ja vähendab võimalikke riske.

Muidugi võib juhtuda, et kuna koerad on sageli harjunud tähelepanu toidu näol saama, siis on tal keeruline uute muutustega harjuda. Proovi talle tähelepanu jagada hoopis tunnustuste, kiituste ja ühiste jalutuskäikude kaudu. Viimasel on muuhulgas samuti väga oluline roll lemmiku kaalulangetamise osas. Õige toitumise kõrval tasuks tõsta ka looma igapäevase treeningrutiini koormust. Kiirete jalutuskäikude asemel võtke ette pikemad matkad, kodus olemiseks on nii kassidele kui koertele erinevaid mänge, mis aktiivsust tõstaks.