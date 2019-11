Aita abivajajat: kassipiiga Lõvitari vaevab müstiline mure

Lõvitar on suurepärane suhtleja ning vajab hetkel tohutult tähelepanu, et kosuda ja taas vabapidamistuppa minna või isegi täitsa oma päriskoju kolida. Nagu paljude teiste kiisude puhulgi ootab ka must Lõvitar kassitoas olles, et ühel päeval astub üle ukseläve inimene, kes teab, et just Lõvitar ongi see õige kass. See on hetk, mida Lõvitar enam oodata ei jaksa. Nii väga tahaks ta olla kindlas ja turvalises kodus, kus paikäsi iial paitamast ei lakka ja iga kell saab lüüa nurru just ainult oma omanikule.