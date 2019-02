Päevakäpp: õekesed Happy ja Honey teavad, et koos on alati parem

Pisikest kasvu iludused kolisid Pesaleidja pealinna hoiukoju Viljandist, on nüüd kenasti saanud isikilikud kiibid, parasiiditõrjed, on steriliseeritud ja on nüüd valmis päris oma kodudesse edasi liikuma. Kuigi värvilised printsessid sülle veel ei tule ja eelistavad kahejalgseid veidike eemalt piiluda, on nende uhket kasukat ja lahedat sõbrustamist distantsilt vahva jälgida.