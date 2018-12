Päevakäpp: vapper Eliise muudab sinu jõulud valgeks

Eliise kasukas on enamasti valge, väikeste mustade laikudega ning kasvult on Eliise pisem. Iseloomult on kiisupreili üsna rahulik ja sõbralik, kuid kassitoas talle väga olla ei meeldi ning igal võimalusel põgeneb ta uksepraost maailma avastama. Eliisel tekivad ka konfliktid teiste kassidega, seetõttu sooviks ta ruttu-ruttu oma kodu leida ja olla seal ainus ja armastatud kiisu. Kas Eliise saab jõuluks koju?