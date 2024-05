Eesti naine karuga kohtuda ei karda ja tahab seda ka teistele õpetada

«Minu lähenemine kiskjatele ja eriti karudele on olnud julge. Ma ei tea miks, aga minul ei ole tunnet, et peaksin neid kartma. Mõnikord häbenen seda öelda, sest tekib tunne, et karu ees hirmu tundmine on justkui iseenesest mõistetav. Kui sul neid hirme pole, on sul järelikult midagi viga,» kirjutab Lopp oma blogis.

11. mail algusega kell 10 teeb Lopp oma esimese fotokoolituse, et aastate jooksul kogunenud teadmisi ka teistega jagada. «Hetkel tunnen, et olen ise kohas, kus teadmisi ja kogemusi on palju, kuid aega neid rakendada napib. Igatahes ei tahaks, et need teadmised, õppetunnid, kogemused raisku läheksid, sest ma ei ole kade ja soovin, et ka teised saaksid palju looduselamusi ning kui võimalik need ka jäädvustada,» ütleb Lopp.

Lopi suund loodusfotograafina on hetkel fokuseeritud peaasjalikult Eesti kiskjatele, kuid mitte ainult neist ta ei räägi. «Just läbi loodusfotograafia muutus minu nägemus loodusest ja näen nüüd palju rohkem, kui enne. Mida lähemale minna, seda rohkem näed. Üks minu missioonidest nüüd ongi nakatada võimalikult palju inimesi loodusfotograafiaga,» ütleb Lopp.