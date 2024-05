TULE APPI Pesaleidja hoolealune võitleb kliinikus elu eest

Kassipoiss Zelda seisund on ajapikku üha kehvemaks muutunud ning neljapäeva hommikul toimetati ta Loomade Kiirabisse. Kassi kehatemperatuur on liialt madal, neelata ta ei suuda ning nahk on võtnud kollaka varjundi.

Sümptomid viitavad sellele, et olukord on väga halb, mistõttu vajab Zelda kõigi loomasõprade toetust. Looma viimase kliinikuarve summa on 144,62 eurot, millele on lisandumas Loomade Kiirabi arved. Eeldatavat kogukulu on hetkeseisuga raske ette aimata, kuna Zelda jõudis vaid hetk tagasi veterinaaride hoole alla. Kuna varjupaik võitleb iga hinge eest maksimumini, võib eeldada, et see arve väike ei tule.