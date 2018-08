Päevakäpp: paimaias haldjakass Girta on oma pere ootel

See kaunis kassipiiga on haldjalik Girta! Girta on aktiivne ja paimaias umbes aastane kassineiu. Nurrik seltsib kenasti kõikide kahejalgsetega ning hea meelega võtab nendega mõõtu suletuttide tagaajamises. Võitmise eest soovib Girta preemiaks saada pehmeid paitusi. Nendele vastatakse imelise heliseva nurruga.