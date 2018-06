Päevakäpp: graatsiline hellik Elli püüab leida õnne

See tark kassike on väga kiire kohanemisvõimega. Saab hästi läbi teiste kasside ja kohanes kiiresti kassitoa üsna tormilise miljööga. Inimestesse suhtub veel Elli kerge umbusuga, kuid õigel ajal ja õiges kohas lubab suuremeelselt ennast hellitada. Eks see tõeline paikiisu tärkab temas ikka päriskodus.

Elli on haruldase mustriga halli-musta-valgekirju lühikese tihke karvaga kassipiiga. Kui sa ihkad vahvat sõbrannat pikkadeks aastateks, siis Elli on ainuõige valik. Ellile kodu pakkumiseks täida kõigepealt Pesaleidja kiisuvõtja küsimustik ning sinuga võetakse ühendust. Elli on täiesti koduvalmis: tal on oma pass ja kiip ning ta on steriliseeritud, vaktsineeritud ja parasiidivaba. Tahad tema kohta rohkem teada? Kirjuta julgelt kiisu isiklikule vabatahtlikule aadressil tatjana@pesaleidja.ee.