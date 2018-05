Päevakäpp: Katariina on muutunud arast kassiplikast julgeks mängukaaslaseks

Nüüd on Katariina aga turvakodu juhtiv jõud, kui kuskil midagi toimub. Ah-ha, inimene krabistab krõbinakotiga? Katariina on kohe kohal! Inimene puhastab kraapimispuid? Katariina tuleb ja aitab! Katariina tõeline pale avaldub täielikult aga siis, kui on käes mänguaeg — turvakodus ei ole teist kassi, kes suudaks Katariinaga võistelda.