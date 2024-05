Taiwani ülikooli teadlased kasutasid uuringus 7936 Suurbritannias elava kassi andmeid, et välja selgitada kodukasside oodatav eluiga.

Tulemustest selgus, et kodukasside keskmine oodatav eluiga on 11 aastat ja seitse kuud, kusjuures emased kassid elavad kauem (keskmine eluiga 12 aastat ja 5 kuud) kui isased (11 aastat ja viis kuud), vahendab The Guardian.