Suuzi on hell ja õrn kassitüdruk, kes armastab üle kõige inimese lähedust. Talle meeldivad pehmed paitused, inimesega koos hommikusööki nautida ning päikeselistel nädalvahetustel üheskoos kaua voodis põõnata. Ei ole tegevust, mida hoiuperenaine saaks üksi teha — ikka on Suuzi asjalik käpp toimetustel kaasa aitamas. Kõige rohkem naudib Suuzi neid hetki, kui inimene õhtul koju saabub ning nad üheskoos diivanile vajuvad. Oi, Suuzi soovib, et need mõnusad süles pikutamised ja pehmed paid ei saaks mitte kunagi otsa. Just siis on ta oma õnne tipul.