Inimesed on vasaku- või paremakäelised, aga kuidas on lugu loomadega?

Esimene uuring tehti Türgis Ataturki ülikoolis ja see tõestas, et 50 protsenti kodukassidest kasutavad kõige tihemini paremat esikäppa, 40 protsenti kasutavad vasakut esikäppa ja ülejäänud 10 protsendil ei ole domineerivat käppa. Teadlased on märganud sedagi, et emased kassid eelistavad kasutada rohkem paremat esikäppa ja isased vasakut, kirjutab Mental Floss.

Manchesteri ülikoolis tehti analoogne uuring, kuid seal võeti vaatluse alla koerad. Selgus, et umbes pooled koertest kasutavad kõige tihemini paremat ja ülejäänud pooled vasakut esikäppa.

Dogtime tõi välja mõned nipid, kuidas kindlaks teha, kumb esikäpp on sinu lemmiku domineeriv: