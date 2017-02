Loomaarst selgitab, mida teha siis, kui võõras kass ei taha enam koju minna

«Üle-eelmisel suvel hakkas meil käima ilus puhas, aga kõhn kass, keda pidasime tänavakassiks ja kellele andsime süüa. Kass harjus kiiresti, ühel hetkel enam ära ei läinudki, elab toas, käib ka väljas. Alles aasta hiljem kuulsime, et olevat olnud lähikonnas kodukass peres, kus on suur koer, kellega ta eriti läbi ei saanud. Koer elab lahtiselt õues, kass käis vabalt toas ja väljas. Kas kassi tasuks vanasse koju tagasi viia, kui suur on tõenäosus, et ta sinna jääb ja kuidas seda teha, et ta sealt uuesti meile ei tuleks (vahe on ca 300 meetrit)?» kirjutab lugeja.

Loomaarst Triin Kass selgitab, et kui kass saab vabalt käia toas ja õues, siis tegelikult valib ta ise välja just selle kohta, kus tal on kõige turvalisem ning stressivabam olla, ja pole mingit garantiid, et kass läheb vanasse koju tagasi. «Tõenäosust, et kass vanasse koju läheb ja jääb, on väga raske hinnata, kuna kõik kassid on indiviidid ning erineva iseloomuga,» tunnistab loomaarst.

Arvestada tuleks ka sellega, mida võivad tunda kassi endised omanikud: kas nad on leppinud sellega, et kass on elukohta vahetanud? «Eelmisele perele tuleks vähemalt teada anda, kus kass asub ja kassile tuleks anda võimalus koju tagasi minna. Võib proovida kassi kodukeskkonda stressivabaks muuta: võimaldada kassile koera eest peitu minna, kasutada kassidele mõeldud feromoone (Feliway), pakkuda mänguasju ja hoida kassi rohkem toas,» soovitab Triin Kass.

«Kui kass otsustab ikkagi kodust lahkuda, siis ta soovib elada uue pere juures,» sõnab loomaarst. Konflikt koeraga võib kassi jaoks olla täiesti piisav põhjus, miks mitte vanasse koju naasta. Kindlasti tuleks kontrollida, kas kassil on mikrokiip ja kas see tõestab, et tegemist on tõepoolest naabrite kassiga.