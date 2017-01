Üllatavaid asju, mida koer sinu kohta teab

Järgnevalt on välja toodud mõned üllatavad asjad, mida koer omaniku kohta teab, kirjutab Reader's Digest.

1. Kas sa oled lahke inimene

Itaalia teadlased viisid läbi katse: nad lasid koertel pealt vaadata seda, kuidas mõned inimesed jagasid kerjusega oma toitu ja mõned käskisid kerjusel neid rahule jätta. Hiljem lähenesid mõlemast grupist inimesed üheaegselt koertele ja kõik koerad tõttasid nende inimeste poole, kes olid kerjustega toitu jaganud.

2. Kui sulle keegi ei meeldi

Koer saab aru, kui sulle keegi ei meeldi, kuna su hingamine muutub, keha tõmbub kergelt pingule ja sinust õhkub ka teistsugust lõhna kui tavaliselt. Sina ise ei taha võib-olla tunnistadagi, et mõni inimene on sulle vastumeelne, ent koer tajub seda väga selgelt.

3. Kus sa käinud oled

Koerte jaoks on inimesed nagu käsnad, kuna inimestele jäävad erinevad lõhnad imehästi külge. Kui omanik on näiteks poes käinud, tunneb koer tema juures erinevaid poelõhnu ja vahel isegi teiste poekülastajate lõhnu.

4. Kui sul on pahaloomuline kasvaja

Mõned koerad on välja treenitud selleks, et nad suudaksid pelgalt nuusutamise järgi tuvastada vähktõbe. Erinevad uuringud on näidanud, et koerad suudavad 88 protsendise tõenäosusega tuvastada rinnavähki ja 99 protsendise tõenäosusega kopsuvähki.

5. Kui sa tuled koju

Koer õpib ajapikku selgeks omaniku päevakava ja ta teab, millal tasub sind ukse juures oodata. Kui sa peaksid koju hilinema, siis on koer suuteline juba eemalt sinu samme või auto häält teistest eristama ning ta tõttab sulle uksele vastu.

6. Kui oled kallimaga tülitsenud

Isegi, kui te ei tülitse koera juuresolekul, saab ta sinu hääletoonist ja pinges kehahoiakust aru, et midagi on toimunud. Mõnel koeral võib lausa enesetunne halvaks muutuda, kui ta tajub, et omanikud on tülis.

7. Kui vajad kaitset

Kui su kallim on linnast ära sõitnud, siis võib koer end sättida sinu külje alla magama. Kui jalutate läbi tühja pargi, püsib ta sulle lähemal kui tavaliselt. Koer nimelt haistab adrenaliini, mida su keha hirmu hetkel eritab ja koerad on tähelepanelikumad siis, kui mõni pereliige on kodust eemal.

8. Kui lähed reisile

Koerale ei meeldi see, kui omanikud ära sõidavad, seega ta on õppinud märke lugema ja teab juba, millal sa plaanid lahkuda. See võib koeras ärevust tekitada ja tema käitumine võib muutuda närviliseks. Muide, üks uuring näitas, et koera on võimalik rahustada klassikalise muusika abil.

9. «Kutsika silmade» tegemine mõjub sulle

Teadlased on leidnud, et kui koer vaatab inimesele silma, siis eritab inimese aju hormooni nimega oksütotsiin, mis tekitab hea tunde. Seega koer teab, et kui ta soovib midagi saada, siis ta peab sulle armastavalt silma vaatama.

10. Millised on su kavatsused

Koer märkab sinu käitumises ka kõige pisemaid asju, mis annavad talle su kavatsustest märku. Ühe eksperimendi käigus selgus, et koerad leidsid peidetud toidu väga kiiresti üles tänu inimese pilgu jälgimisele.

11. Kui sa oled haige

Koer tajub inimese tervislikku seisundit väga hästi. Paljud epilepsiat põdevad inimesed võtavad omale koera, kuna koer oskab inimest hoiatada, kui haigushoog on tulekul. Ühes Hawaiil asuvas haiglas kasutati koeri selleks, et tuvastada halvatud patsientidel kuseteede põletikku, kuna inimesed ise ei suutnud sümptomeid kirjeldada.

12. Et su väike beebi vajab kaitset

Koer teab, et iga pereliige kuulub tema karja ja ta teab ka seda, et kõige nooremad on tavaliselt kõige nõrgemad. Seetõttu võib koer hakata agressiivselt haukuma, kui keegi läheneb beebi vankrile või isegi rünnata, kui talle tundub, et beebi on ohus.

13. Kui sul on paha tuju

Koer oskab väga hästi lugeda su kehakeelt ja mõista su emotsionaalset seisundit. Üks uuring näitas, et koerad suudavad pelgalt näoilme järgi kindlaks teha, et inimene on õnnetu. Samuti on leitud, et koer läheneb pigem nutvale kui ümisevale inimesele, mis viitab sellele, et koerad on inimeste suhtes empaatilised.