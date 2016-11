Heidi Hanso: loomad ja inimesed viib elus kokku puhas juhus

Lemmiku nimi/nimed: «Koduhani BiBiBi. BiBiBi sai hane nimeks seetõttu, et umbes sellisena kõlab hääl, mida hanetibu teeb, kui ta alles õige pisike on. Lisaks tundub, et hani reageerib mitmesilbilisele hüüdmisele paremini ja lastele meeldib teda hoovi peal hüüda ka. Kõlab ju jube armsasti.»

Lemmiku vanus: «BiBiBi koorus 1. aprillil 2016. aastal.»

Lemmiku tõug: «Tavaline koduhani.»

Jörgen Norkroos/Õhtuleht

Kuidas te lemmikloomad leidsite? «Kuna elasime veel kevadel ühes vahvas loomatalus, inkubeerisime ise palju kodulinde, nende hulgas ka hanesid. BiBiBi juhtus olema ainus, kes kevadistest esimestest hanemunadest koorus ja seetõttu jäi ta meile tuppa kasvama: kurb oli teda üksi jätta. Et tast selline vahva lemmik saab, ei osanud isegi arvata. Ta on suurepärane lind, kelle ainsaks miinuseks näiteks tuppavõtmisel on see, et ta ei oska kakat kinni hoida ja tema järgi peab pidevalt koristama. Muidu puhas ja nunnu ja tõeline nunnumeeter.»

Kas omanik valib lemmiklooma või vastupidi? «Ma usun, et loomad ja inimesed viib elus kokku puhas juhus või saatus ja just sealt see vastastikune äratundmine tekibki. On loomulikult hetki, kus tundub, et lemmik valib inimese (eriti, kui võtad kedagi varjupaigast või lähed hobust valima suurde karja), aga tean ka kümneid juhuseid, kus loom valitakse välja puhtalt pildi järgi ja ollakse temaga ikka elu lõpuni õnnelik. BiBiBi on kogu meie Pajuvärava seltskonnast valinud mind oma inimeseks. Minuga on ta kõige lähedasem, poeb sülle ja käib koera kombel järel. Teiste pereliikmetega on ta küll tolerantne, aga mitte sülelind.»

Miks just hani? «Meie peres on väga palju loomi ja kõik nad on lemmikud. Meil on lisaks hanele veel koerad-kassid, sisalik, merisead, rotid, kitsed-lambad, kanad ja hobused ja isegi pesukarud. Kui on loomasõltuvus ja võimalus kõikvõimalikke elukaid pidada, siis tuleb lihtsalt hagu anda!»