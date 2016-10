Kuidas näevad kassid meid ümbritsevat maailma?

Lamm konsulteeris teadusasutustega (All Eye Animal Clinic, The Animal Eye Institute) ja loomakliinikuga, et teha kindlaks, mille poolest erineb kasside nägemine inimese omast. Lammi tööd tõestavad, et kuigi kassid näevad pimedas meist paremini, ei näe nad päevavalgel nii palju värve kui inimene, edastab Business Insider.

Videos on kõigepealt välja toodud see, kuidas inimene maailma näeb. Seejärel on toodud sama pilt läbi kassi silmade.

On kaks asja, milles kassi silmad edestavad inimese silmi. Esiteks näevad kassid pimedas meist paremini, sest nende silmas on spetsiaalne rakukiht, mis peegeldab sellele langevat valgust. See on ka põhjuseks, miks kassi silmad helendavad pimedas. Teine asi on see, et kass näeb maailma inimesest laiemalt. Kui inimene näeb end ümbritsevat maailma 180 kraadi ulatuses, siis kass näeb sama pilti 200 kraadi ulatuses.

Inimesed näevad aga kassidest rohkem värve. Kassid näevad sinist ja rohelist, kuid punakad ja roosad toonid moonduvad nende silmis sinakateks või hallikateks. Läbi kassi silmade vaadates pole värvid sugugi nii rikkalikud kui meie neid näeme.

Lisaks sellele on inimestel ja kassidel ka erinev nägemisteravus. Kassid ei näe kauguses olevaid objekte nii hästi kui inimesed.