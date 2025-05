Minister Terras lubab loomakaitseseadust muuta: ükski loom ei peaks veetma tervet elu ketis

Kas kujutate ette Eestit, kus iga loom ja lind tunneb end turvaliselt ning hoituna? Kus koer liputab saba rõõmust, mitte hirmust, ja kus kanad saavad päikest nautida ning liival jalutada, tundmata kunagi puuri kitsikust? See ei pea olema kauge unistus. See on suund, kuhu valitsus praegu kindlalt tüürib, sest hoolimine nõrgematest kõneleb palju meie kui ühiskonna küpsusest, empaatiavõimest ja arengutasemest.

Aeg on selgelt edasi liikunud. Vanad harjumused ja arusaamad loomapidamisest, mis kunagi võisid tunduda paratamatud, vajavad ülevaatamist ja värskendamist. Lood murtud käpaga kutsikast, kes jääb vajaliku abita, või koertest, kes veedavad kogu oma elu lühikese keti otsas maailmast eraldatuna, sageli elementaarsetest vajadustest ilma jäetuna, puudutavad meid kõiki sügavalt. Need on valusad märgid, et peame ja saame paremini. Seepärast ongi käivitatud mitu olulist algatust, mis toovad Eesti loomakaitsesse uusi, hoolivamaid tuuli ja mille kaudu astume üheskoos seitse suurt sammu edasi loomasõbralikuma Eesti suunas.