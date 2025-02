ÄREVAD KAADRID Naaber päästis viimasel hetkel karu rünnaku alla langenud mehe

Neirer sõnas, et mõistab, et karu otsis piirkonnast tõenäoliselt toitu ja et tegelikult on tal loomast isegi kahju. «Nad on näljas. Minul oleks võinud palju hullemini minna, aga õnneks pääsesin,» võttis ta kogetu kokku. Mehe vigastused ei olnud õnneks tõsised.

Kohalike ametnike sõnul selgitati välja, et rünnaku toime pannud karu põdes marutaudi, mis on karude puhul üsna haruldane nähtus.

Zooloog, loomaökoloog ja Tallinna loomaaia endine direktor Mati Kaal on hoiatanud, et kõige ohtlikum asi, mida karuga kohtudes teha, on jooksu pista. «Kõikidel kiskjatel, sealhulgas karul, on selline refleks, et kui miski nendest kiiresti eemaldub, siis kõigepealt nad jooksevad järele, panevad käpa peale ja siis vaatavad, mis see oli,» selgitas Kaal.