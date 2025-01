Loomaarst vastab: kas kass maksab tõepoolest omanikule kätte?

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Urineerimise probleemid algpõhjuseid võib olla üsna mitmeid. Võib olla ka stress ja käitumise probleemid, kuid kindlasti tuleb kaaluda ka tervisemuresid. Meile võib küll tunduda, et kass teeb seda meile nö kättemaksuks või iseloomu näitamiseks, kuid tegelikult võib see olla just see, et ta üritab meile näidata, et tal on tervisemure. Kindlasti soovitaksin minna kassiga loomaarsti juurde, kus tuleks võtta uriinianalüüs ning seda põhjalikult kontrollida - ega seal ei ole kristalle, baktereid või põies juba tekkinud kive. On vaja selgeks teha, kas põhjuseks on terviseprobleem või kui tõesti on tegemist käitumusliku küsimusega, siis on erinevaid variante (toidulisandid, ravimid jne), mida saab proovida ja nii murest lahti saada.»