Lemmiku lugeja küsib: «Mis on kõige pikem aeg, kui kauaks tohib kassi üksi koju jätta? Sel moel, et toit on kogu aeg ees, keegi käib kord päevas süüa panemas.»

Vastab loomaarst Mareli Ots: «Selles osas ei ole olemas ühte kindlat reeglit. Kassidele meeldib väga rutiin ning kui omanikud lähevad pikemaks ajaks kodust ära, siis on see nendele väga suur stressifaktor. Ka kassidel on oluline igapäevane sotsiaalsus ning kui talle käiakse ainult süüa viimas ja liivakasti puhastamas, siis ei ole see kindlasti piisav. Kui omanikel on plaanis pikem reis, siis tuleks selleks ajaks leida kassile hoidja.»