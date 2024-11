Raevunud koer tekitas omanikule kohutavaid vigastusi

Lõuna-Yorkshire'i politseijaoskonna teatel said nad 48 tunni jooksul koerarünnakute kohta koguni 13 teadet, vahendab BBC.

Näiteks sai üks Sheffieldi elanik raskeid vigasusi näo-, keha- ja peapiirkonda, kui tema enda koer ootamatult agressiivseks muutus ja teda ründas. Rünnak leidis aset 14. novembril ning võimude teatel oli agressiivseks muutunud koer ameerika buldog, vahendab The Star.

Teadaolevalt sai koeraomanik vigastada seetõttu, et üritas lahutada oma koeri, kes olid omavahel kaklema läinud.

Kuid see polnud sugugi ainus rünnak Sheffieldis. Teiste teadete kohaselt ründas üks lahtine XL bully tüüpi koer imikuga jalutanud naist ning teine lahtine koer ründas lapselapsega jalutanud eakat naist.

Alles novembri alguses leidis Põhja-Yorkshire'is aset traagiline koerarünnak, kus perekoer pures surnuks 10-aastase tüdruku: loe pikemalt SIIT.

Rünnaku toime pannud koer oli samuti Ameerika XL bully tüüpi. XL bully koer on ohtlike koerte seaduse kohaselt keelatud koeratüüp, mis tähendab, et Inglismaal ja Walesis on XL bully koera müümine, aretamine või kinkimine ebaseaduslik. Samuti on seadusega vastuolus XL bully koera omamine ilma vabastustunnistuseta.

Seadusemuudatus on kehtinud alates selle aasta algusest ning võimud põhjendasid seda sellega, et just seda tüüpi koertega on seotud kõige rohkem karme rünnakuid, mis on lõppenud inimese surmaga.

Peainspektor Emma Cheney, kes juhib tööd ohtlike koertega Lõuna-Yorkshire'is, ütles väljaandele Daily Mail: «Inimesed arvavad, et nendega seda ei juhtu, et nende koer ei tekita kahju, kuid see võib juhtuda igaühega. Iga koer võib tekitada hirmu ja kahju. Kuna oma koera tegude eest vastutab omanik, siis meie eesmärk on, et need juhtumid jõuaksid kohtusse.»