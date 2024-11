Karm rünnak leidis aset lapse enda kodus ning tüdruk suri sündmuskohal. Uurijatel on seni õnnestunud välja selgitada, et selline käitumine oli koera puhul väga ebatavaline ning lapsel ja koeral oli muidu väga lähedane side, vahendas BBC .

Väljaande Daily Mail teatel oli rünnaku toime pannud koer Ameerika XL bully tüüpi. XL bully koer on ohtlike koerte seaduse kohaselt keelatud koeratüüp, mis tähendab, et Inglismaal ja Walesis on XL bully koera müümine, aretamine või kinkimine ebaseaduslik. Samuti on seadusega vastuolus XL bully koera omamine ilma vabastustunnistuseta.

Seadusemuudatus on kehtinud alates selle aasta algusest ning võimud põhjendasid seda sellega, et just seda tüüpi koertega on seotud kõige rohkem karme rünnakuid, mis on lõppenud inimese surmaga.