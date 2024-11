VIDEOD Pärnumaal sattus 8-pealine hundikari mitme erineva rajakaamera ette

Hundid on jahimeeste teatel viimasel ajal palju pahandust teinud. 31. oktoobril langes Pärnumaal Pulli külas ustav perekoer huntide rünnaku ohvriks (loe SIIT ).

Ajalehe Sakala teatel on hundid Viljandimaal võtnud aga lausa kolme koera elu: kaks koera on murtud Sürgavere lähedal ja üks Viiratsi külje all Verilaske külas.