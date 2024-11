Pärnumaal puresid hundid surnuks armastatud perekoera

«Raske on öelda palju neid koera murdmas käisid, kuna talu maadel on kõrge muru tõttu keeruline jälgi ajada. Kindlasti aga see ühe hundi töö pole,» tõdes ta.

Keskkonnaamet on juhtumist teadlik. «Keskkonnaametiga rääkisin, saatsin neile pildid, aga nad kohapeale ei tule, saadavad akti ja menetlevad edasi,» sõnas peremees.

Ivar avaldas muret, et hundid võivad tagasi tulla. «Mul on talus veel kanad majapidamises ja nüüd ei julge neid väljagi lasta. Samas on ka naabrimehel lambad ja koerad väljas, andsin ka neile kohe juhtunust teada,» ütles ta.

Ivari sõnul viibis nende lemmikloom enamasti õues. «Ta oli meil välikoer, kuidas ma teda sees hoian, ta on paksukarvaline, tal on sees palav ja ebamugav olla. Ta naudib talvel lume sees olemist. Kuidas ma siis teda toas saan hoida,» sõnas ta.

«Kahju, et linnainimesed seda tegelikku elu ei näe ega oska sellest aru saada. See pole multifilm, see on ikkagi päris elu (mis maal toimub – toim),» tõdes Ivar.