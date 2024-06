Loomakaitsjad plaanitavast seadusemuudatusest: see on lühinägelik

Väljatöötamiskavatsuses on mainitud, et lubatud loomaliikide nimekiri ei võimaldaks eksootiliste loomade pidamist vastutustundlikele pidajatele. Tegelikkuses see nii ei ole. Mitmed riigid, kus positiivne nimekiri on kasutusele võetud, on teinud erandeid spetsialistidele, kellel on võimalik taotleda eraldi luba nimekirjast välja jäänud liikidele. Ministeerium pakub positiivse nimekirja asemel lahendusena juhendite väljatöötamist, mis tehakse looma soovijatele kättesaadavaks.

Eksootide pidamine on tõusutrendis ja sellega kaasnevalt ka probleemid. Varjupaikade MTÜ statistika näitab, et nende hoole all sattuvate eksootilitse loomade arv on viimase kolme aasta jooksul drastiliselt kasvanud. Kui varasemalt on varjupaika jõudnud mõnikümmend eksooti, siis eelmisel aastal jõudis 123 eksootilist looma. Sarnaselt on kasvanud ka ELSile laekuvate juhtumite arv.

«Eksootiliste loomade pidamiseks loodavate juhendite väljatöötamine võib küll mingil määral loomade olukorda parandada, kuid see ei lahenda laiemat probleemi, milleks on liigikaitset, keskkonda ja loomade heaolu ohustav lemmikloomakaubandus ning tõsiasi, et enamik loomaliike ei sobi kodustes tingimustes pidamiseks. Juhendid lahendavad probleeme vastutustundliku loomapidaja jaoks, kuid läbimõtlematu loomade soetamine jätkub. Kogemused näitavad, et teavituskampaaniatest või vabatahtlikest meetmetest üksi ei piisa. Vaja on nn kaksikpõhist lähenemisviisi, mille puhul selged ja hästi jõustatud õigusaktid kombineeritakse teabekampaaniatega, mis on mõjusad ja loomade heaolu tõhusamalt tõstvad.» lisas Karurahu.

Kaksipõhise lähenemisviisi vajalikkust tõestab selgelt seadusesse sisseviidav koerte alaliselt ketispidamise keeld. Selts on teinud üle kümne aasta teavituskampaaniaid, koolitanud ja nõustanud inimesi teemal, et koer ei ole loodud ketti elama. Probleem on ajas vähenenud, kuid ei ole täielikult kadunud. Seetõttu vajab loomakaitseseadus keeldu.

Loomakaitse seaduse väljatöötamiskavatsus ei ole lõplik. Loomakaitseorganisatsioonid kui ka teised huvirühmad saavad veel teha oma ettepanekuid. Eelpool mainitud murekohad edastab ELS ka ministeeriumile.

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise, inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel.