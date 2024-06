LÄBIMURRE Koerte ketispidamine võiks riigi arvates minevikku jääda

Väljavõtte loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest koerte alalise ketispidamise keelustamise kohta

Selleks, et mitte panna ohtu täna ketis peetavate koerte heaolu ja ümbruskonna ohutust, peab seaduses kehtestama üleminekuperioodi lähtudes seaduse muudatuse kehtima hakkamisest. Üleminekuperioodi kehtestamisel tuleb arvesse võtta, et seaduse jõustumise hetkest enam teatud vanuses koeri ketti panna ei tohi kogu tema eluajal, et vältida täna ketis peetavate koerte lahtilaskmise kohustust. Kaaluma peab, kas keelatud peab olema varjupaigast võetud täiskasvanud koera ketis pidamine. Looma loovutaja peab eelnevalt veenduma, et varjupaigast uude koju loovutataval loomal on omandatud sobivad oskused selleks, et koeral oleks uues kodus turvalisus tagatud ja selgitama, et hoolimata vanusepõhiselt kehtestatud üleminekuajast ei ole täiskasvanud koera võtmisel ketis pidamine lubatud, v.a juhul kui koera peeti varem ketis.

Koerte alalise ketispidamise keelustamine on riigi poolt oluline sõnum selle kohta, et koer ei ole valveseade, vaid sotsiaalsete vajadustega loom. Vajalik on tagada üleminekuperiood ning koerte ja inimeste turvalisus. Alalise ketispidamise keelustamise poolt on nii eksperdid, loomakaitseorganisatsioonid kui ka PTA järelevalveametnikud.

Kokkuvõtvalt on parim võimalik lahendus keelustada teatud ajahetkest alates sündinud koerte ketispidamine (näiteks 01.01.2025) ning nende varem sündinud koerte ketispidamine, keda ei ole eelnevalt ketis peetud. Ajutist koera sidumist mõne objekti külge (nt 1–2 tunniks) mõnes tavapärasest erinevas situatsioonis või pidamiskohast väljaspool ei peeta ketispidamiseks.

Kogu materjaliga saab tutvuda siin.