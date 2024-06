Sääseteadlane Urmas Tartes jagab, mis on kõige parem sääsekaitsevahend ja millest tuleks kindlasti hoiduda

Teadlase Urmas Tartese nipid sääskedega võitlemiseks

Kõige parem sääsekaitsevahend on mitte minna sääserohkel ajal kohtadesse, kus on palju sääski või ajal, kui nad on eriti aktiivsed. Juba sääskedega koos elama harjunud põlisrahvad on sellest põhimõttest aastatuhandeid kinni pidanud. Kodus pange akendele, vajadusel ka ustele ette putukavõrgud. Nii on vähemalt siseruumides võimalik tekitada sääsevaba elukeskkond.

Juhul, kui on väga vaja minna ja ilm võimaldab, hankige endale vastavad riided, mille kangast sääsk läbi ei pista, kuid mis ise on kerged ja õhukesed. Matkapoodidest on neid võimalik hankida. Jahedama ilmaga on see parim lahendus. Arusaadavalt kuumema ilmaga pikkade varrukatega riietus ei sobi, kuid ega higistavale nahale ka väga head lahendust pole.

Viimases hädas kasuta säästetõrjespreid

Kui viimases hädas tekib vajadus keemilise sääsetõrjevahendi kasutamiseks, siis ärge seda mitte kunagi n-ö igaks juhuks ennetavalt nahale kandke, vaid võtke kaasa ja pange alles siis, kui kuidagi teistmoodi ei saa.

Tõrjevahendit ostes jälgige kindlasti, mis on tema toimeaine(d) ja milline on toimeaine suhteline sisaldus (väljendatakse protsentides). Mida väiksem on toimeaine sisaldus, seda lühemat aega ta mõjub, kuid mõjus endas vahet pole. Sääsetõrjevahendi toimeks peab toimeaine nahalt lenduma ja sääskedeni jõudma.

Väiksem kogus toimeainet lendub nahalt lühema aja jooksul. Samas pole tunniseks jalutuskäiguks mingit mõtet määrida endale 8 tundi kestvat tõrjevahendit. Targem ongi osta väiksema suhtelise toimeaine sisaldusega tõrjevahend ja seda lihtsalt tihemini peale kanda. Ma hoiduks võimalusel DEETi sisaldavate tõrjevahendite kasutamisest, sest see toimeaine võib lahustada ka plastikuid. Teiste toimeainete kohta ütleks, et maitse asi. Kui olete tõrjevahendit nahale kandnud, peske ennast koju tulles kindlasti esimesel võimalusel hoolega puhtaks.

Kui aga on vaja minna sääserohkel ajal sääserohkesse kohta, siis minge sinna hulgakesi.

